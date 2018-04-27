Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'yi çökertmek isteyenler dört bir yandan saldırdılar. Darbe ile çökertemediler, terörle çökertemediler, pek çok kirli organizasyonla Türkiye'ye biat ettiremediler. Şimdi ekonomi kozunu kullanıp, Türkiye'ye başka bir yoldan yaklaşmak isteyenler var. Onlar boşuna uğraşıyorlar." dedi.

Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, MÜSİAD üyelerinin gerçekten imalatıyla, ticaretiyle, sanayiciliğiyle, iş adamıyla, doğruluğuyla, dürüstlüğüyle her yerde farkını ortaya koyduğunu söyledi.

MÜSİAD Şubesi'nin açılmasının Yozgat'ın büyümesine, gelişmesine katkı yapacağını ifade eden Bekir Bozdağ, Türkiye'nin farklı illerindeki iş adamlarıyla Yozgatlı iş adamlarının ortalıklar kurmalarına, ürettiklerini birlikte pazarlamalarına katkı yapacağını vurguladı.

Yozgat'ın üniversitesi, ikinci organize sanayi bölgesi, havaalanı, yüksek hızlı treni ile Türkiye'nin yatırıma en elverişli illerinden biri haline gelmeye başladığına dikkati çeken Bozdağ, şöyle konuştu:

"Yeni organize sanayi bölgemizle havaalanımızın arası 2,4 kilometre. İş adamımız uçağından indiğinde yürüyerek Yozgat'taki fabrikasına gidecek, İstanbul'daki fabrikadan daha erken Yozgat'taki fabrikasına gidebilecek. Böylesine bir alt yapı Türkiye'nin bir çok yerinde yok. İnşallah, 2020'de yüksek hızlı trenimiz, havaalanımız, üniversitemizle beraber Yozgat başka bir alana doğru yol alacaktır. Onun için İstanbul'daki sermaye ile beraber Türkiye'nin dört bir yanına kol kanat germiş ve yurt dışındaki üyeleriyle MÜSİAD ve Yozgat'ın buluşması bizim açımızdan tarihi kıymettedir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bir ülkenin gelişmesinde ekonominin çok önemli olduğuna değinerek, Türkiye'de işlerin iyi gitmesinin nedenlerinden birisinin de ekonomisinin sağlamlığı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin geçmişte büyük badireler atlatmasına rağmen dimdik ayakta olduğunu aktaran Bozdağ, "Şöyle bir geriye gidin. 2013'te Gezi olaylarını yaşadık, 17/25 Aralık FETÖ-emniyet-yargı darbesini, MİT tırları hadisesini yaşadık, 2014 yılında 30 Mart seçimlerini, 10 Ağustos Cumhurbaşkanı seçimini yaşadık, 2015'te 2 tane seçim yaşadık. Hendek terörü, DEAŞ terörü, yeniden hortlayan terörü gördük, onları hendeğe gömen büyük mücadeleyi verdik. 2016'da FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsünü yaşadık. 2017'de halk oylamasını yaptık, sistemimizi değiştirdik. Afrin'de Zeytin Dalı, Cerablus, El Bab'a Fırat Kalkanı harekatlarını yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni bir seçime gittiğini anımsatan Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bir ülke düşünün ki kısa sürede bu kadar devasa hadiseleri yaşıyor, adeta başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi ama dimdik ayaktayız. Ekonomisiyle ayakta, istikrar ve güveniyle ayakta, güvenliğiyle ayakta, milletiyle, iktidarıyla, devletiyle ayaktadır. Türkiye'yi çökertmek isteyenler dört bir yandan saldırdılar. Darbe ile çökertemediler, terörle çökertemediler, pek çok kirli organizasyonla Türkiye'ye biat ettiremediler. Şimdi ekonomi kozunu kullanıp, Türkiye'ye başka bir yoldan yaklaşmak isteyenler var. Onlar boşuna uğraşıyorlar. Türkiye'nin ekonomisi her türlü dış şoka karşı Allah'ın izniyle dirençlidir, dayanıklıdır. Bizim başımıza gelenler, bunlardan birisinin başına gelseydi ekonomileri ne olurdu Allah aşkına? Yerle yeksan olurdu."

(Sürecek)