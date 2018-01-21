Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yabancı Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yabancı Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

- Vahdettin Köşkü'nde toplantıya katılanlardan detaylar Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından detaylar İSTANBUL - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vahdettin Köşkü'nde yabancı basın mensupları ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yabancı Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

- Vahdettin Köşkü'nde toplantıya katılanlardan detaylar
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından detaylar İSTANBUL - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vahdettin Köşkü'nde yabancı basın mensupları ile bir araya geldi.

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