Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yabancı Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi
- Vahdettin Köşkü'nde toplantıya katılanlardan detaylar Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından detaylar İSTANBUL - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vahdettin Köşkü'nde yabancı basın mensupları ile bir araya geldi.
- Vahdettin Köşkü'nde toplantıya katılanlardan detaylar
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından detaylar İSTANBUL - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vahdettin Köşkü'nde yabancı basın mensupları ile bir araya geldi.