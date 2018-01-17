Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ülkemiz ve Milletimiz İçin Almamız Gereken Riskleri Almaktan...
IHAAW220508-SIY/17-01-2018 - Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ülkemiz ve milletimiz için almamız gereken riskleri almaktan çekinmeyeceğiz, atmamız gereken adımları atmaktan geri kalmayacağız" dedi.
IHAAW220508-SIY/17-01-2018
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ülkemiz ve milletimiz için almamız gereken riskleri almaktan çekinmeyeceğiz, atmamız gereken adımları atmaktan geri kalmayacağız" dedi. 17.01.2018 22: 05: 08 TSI
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