Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ülkemiz ve Milletimiz İçin Almamız Gereken Riskleri Almaktan...

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ülkemiz ve Milletimiz İçin Almamız Gereken Riskleri Almaktan...

IHAAW220508-SIY/17-01-2018 - Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ülkemiz ve milletimiz için almamız gereken riskleri almaktan çekinmeyeceğiz, atmamız gereken adımları atmaktan geri kalmayacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ,

IHAAW220508-SIY/17-01-2018

- Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ülkemiz ve milletimiz için almamız gereken riskleri almaktan çekinmeyeceğiz, atmamız gereken adımları atmaktan geri kalmayacağız" dedi. 17.01.2018 22: 05: 08 TSI
NNNN - ANKARA

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