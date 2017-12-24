Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Taşeron Düzenlemesi) Sınav Konuldu Ama Bu Sınav Bilmenizi İsteriz Ki...

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Taşeron düzenlemesi) Sınav konuldu ama bu sınav bilmenizi isteriz ki eleme sınavı değildir, bu işin yapılması için sadece uygulanacak bir prosedürdür. Çalışan insanları sınav yoluyla elemek maksadıyla getirilmiş bir şey değildir ve bu sınav uygulanarak insanların elemesi yapılmayacak, sadece bu sınavla sürekli kadroya geçişinin temini yapılacaktır."