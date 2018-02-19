Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Seçim İttifakını Yasaklayan Düzenlemeler Yasalarımızdan Çıkartılmıştır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Seçim ittifakını yasaklayan düzenlemeler yasalarımızdan çıkartılmıştır. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerinin önü açılmıştır ve bunun yasal çerçevesi çizilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Bekir Bozdağ, seçim ittifakını yasaklayan düzenlemelerin yasalardan çıkartıldığını belirterek, düzenlemenin Çarşamba günü TBMM'ye sunulacağını kaydetti. MHP ile AK Parti heyetleri arasında yapılan çalışmaların tamamlandığını ve ittifak konusu başta olmak üzere mahalli idareler seçimi ile ilgili uyum düzenlemelerinin ele alındığını kaydeden Bozdağ, "26 madde üzerinde mutabakat sağlandı. Bunların içinde neler var diye baktığımızda bunu ben bugün açıklamayacağım. Çarşamba günü komisyon başkanları beraber açıklayacaklar. Ancak şu kadarını söyleyebilirim, seçim ittifakını yasaklayan düzenlemeler yasalarımızdan çıkartılmıştır. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerinin önü açılmıştır ve bunun yasal çerçevesi çizilmiştir. Oy pusulası nasıl olacak, ittifak halinde milletvekillerinin dağılımı hangi usule göre yapılacak, bu konuyla alakalı pek çok sorunun cevabı yasal düzenleme ile verilmiş olacak" diye konuştu.

Yapılan düzenlemede ittifak yapacak partiler arasında bir sınırlama olmadığını kaydeden Bozdağ, Saadet Partisi ile AK Parti-MHP'nin bir ittifak yapıp yapmayacağının zaman içinde ortaya çıkacağını belirterek, "Şuanda AK Parti-MHP ittifakı kesin gibi, kesin diyelim artık ona, gibiden öte. 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimine AK Parti-MHP bir ittifak olacağını kamuoyuna açıkladı. Saadet Partisi ile Cumhurbaşkanımız bir görüşme yaptı, o görüşmenin yansımaları nasıl olacak göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Türk" ve "Türkiye" gibi ibarelerin dernekler, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin isimlerinden çıkartılacağına yönelik bir adım atılıp atılmayacağı sorusu üzerine Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine Sayın Başbakanımızın bir talimatı olmuştur. Başbakanlıkta bu konuda bir hazırlık devam etmektedir, ancak henüz tamamlanmadı. Bugün Bakanlar Kurulunda bu konu müzakere edilmedi" dedi. - ANKARA