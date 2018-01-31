Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Mor Beyin Uygulaması Kapsamında 11 Bin 480 Kişinin Varlığı Tespit...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Mor beyin uygulaması kapsamında 11 bin 480 kişinin varlığı tespit edildi. Bunlardan 2 bin 168 kişi kamu görevlisi. Bir kısmı ihraç edilmiş, bir kısmı kamuda çalışıyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İçişleri Komisyonunda milletvekillerine bilgi verdi. Bozdağ, OHAL Komisyonunun kurulduğunu belirterek, "Komisyona müracaattan sonra müracaat eden herkese yargı yolu açılmış oldu. Komisyon kabul yönünde oy verdi. İlgili görevli iade edilecek, talebin reddi halinde idare mahkemesi yolu açılacak. Ankara İdare Mahkemelerine dava açma hakkı olacak. Hükümet olarak bu konuda yargı denetimini devreye sokan mekanizmayı hayata geçirmemizin ana nedeni bu konuda yaptığımız bütün tasarrufların Anayasa ve hukuk devleti çerçevesinde yapılmış olmasıdır. Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 121 kişi müracaatta bulundu. Komisyon bugüne kadar bin 562 kişi hakkında karar vermiş. Bunlardan 41'i hakkında kabul kararı vermiş, diğerleri ret şeklinde" ifadelerini kullandı.

KHK'larla yapılan ihraç sayısı hakkında bilgi veren Bozdağ, "KHK'larla yapılan ihraç sayısı 110 bin 778, iade sayısı 3 bin 604. Şu anda KHK'larla ihraç edilen sayısı 107 bin 174'tür. Onun HSK ve OHAL'in ilan edildiği takip sürecinde yapılan ihraçlar da var. Onlar bu rakama dahil değil. Her devlet kendi çalıştırdığı kişilerden anayasal düzen ve devlete sadakati arar. Bu büyük egemen devletlerin ortak vasfıdır" şeklinde konuştu.

Mor beyin uygulaması hakkında bilgi veren Bozdağ, "Mor beyin uygulaması kapsamında 11 bin 480 kişinin varlığı tespit edildi. Bunlardan 2 bin 168 kişi kamu görevlisi. Bir kısmı ihraç edilmiş, bir kısmı kamuda çalışıyor. İhraç edilenlerin mor beyin uygulaması tespitinden önce 'ByLock'çu denilerek ihraç edilenlerin tamamı, FETÖ'nün tuzağına düştükleri tespit edildikten sonra görevlerine iade edilmiştir. Bu kapsamda iade edilenlerin sayısı bin 823" dedi. - ANKARA