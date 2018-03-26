Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kurz'un Açıklamalarını Önemli Görmüyorum"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sayın Kurz'un açıklamalarını fazla da işin doğrusu önemli görmüyorum. Ülkemizi onunla da meşgul etmeyi doğru görmüyorum. O konuşmasına devam etsin biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye ile üyelik görüşmelerinin sonlandırılması yönündeki açıklamalarını değerlendiren Bozdağ, "Türkiye, AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. İlk müracaatın yapıldığı günden bugüne kadar Türkiye'ye uygulanan çifte standarda ve yapılan haksızlıklara rağmen, Türkiye sabırla bu hedefi devam ettirmektedir. Geçmişte de Sayın Kurz gibi Türkiye'yi bu yoldan vazgeçirmek için konuşan başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar oldu ama şu anda onların hiçbirisi ülkelerin yönetiminde değil ama Türkiye varlığını devam ettiriyor, AB-Türkiye süreci de varlığını devam ettiriyor ve bugün de bildiğiniz gibi Varna'da Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Türkiye-AB Zirvesi gerçekleştirildi. Şu anda zannedersem görüşmeler devam ediyor. Biz umarız ki, bu zirve yeni bir kapı aralar, Türkiye'nin AB sürecine verdiği değeri muhataplarımız da aynı şekilde karşılar. Yapıcı ve olumlu yaklaşımlarla adeta donmuş durumda olan AB süreci yeni bir ivme kazanır. Avusturya Başbakanı Sayın Kurz, tabi devlet tecrübesi yeteri kadar olmadığı için Türkiye'nin zannedersem önemini kavrayamamış durumda. Türkiye'nin Avrupa için Avusturya için ve Avrupa'nın, Avusturya'nın geleceği için taşıdığı değeri kıdemli devlet adamları çok iyi bilirler. Esasında baktığınızda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde, müzakereleri başlatan, kapıyı açan liderlerin de çok tecrübeli, kıdemli devlet ve siyaset adamları olduğunu görüyoruz. Benim Sayın Kurz'a tavsiyem, sokaklara değil, devlet tecrübesi olan, devlet ve siyaset adamlarına bakarak Türkiye'nin değeri hakkında karar vermesi, politikalarını ona göre geliştirmesidir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye hukuk devleti ve demokratik ilkeler bakımından Kopenhag siyasi kriterlerini ve Avrupa Birliği değerlerini benimsemiş gereğini yapan bir ülkedir. Bugün Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır ve şu anda Sayın Başbakan bu aşırıcıların, ırkçıların İslamofobyacıların adeta söylediklerini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Orada Müslümanlara ait, Türklere ait camiler kundaklanırken, orada insanlar sadece etnik kökeni ve dini inanışı farklı diye saldırıya uğrarken, bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayanların veya yapıp da gerekli müeyyideleri uygulamayanların, bunların güvenliğini sağlamayanların Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye de, hukuk dersi vermeye de hakkı yoktur. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, teröristlerle ve terör örgütleri ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edecektir. Siz Türkiye'de darbe yapanları, darbe yapmaya kalkışanları, terör yapanları, terörle ilgili eylemlerde bulunanlara kucak açarsanız, bunlara destek olursanız, teröristlerin sözleriyle ve Türkiye düşmanları sözleriyle Türkiye'ye dair değerlendirmeleri yaparsanız, bu değerlendirmenin Türkiye'de saygı görmesi mümkün değildir."

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin herhangi bir şarta bağlanmasına veya farklı farklı modeller üzerinde konuşulmasına kesinlikle karşıyız" diyen Bozdağ, "Yani söylüyorlar, geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi, 'biz şöyleyiz, böyleyiz' o zaman Avrupa Birliği üyesi ülkeler bir araya gelir, Türkiye ile ilgili bir karar alırlar, onlar da yoluna gider, biz de yolumuza gideriz. Ama bir yandan birisi böyle konuşup, öbürü başka türlü konuşup kafaları karıştırıyorlar. Biz diyoruz ki, bizim Türkiye olarak kafamız, hedefimiz net, biz tam üyelikten yanayız, bize karşı adil olunmasını, dürüst davranılmasını, verilmiş sözlerin tutulmasını istiyoruz. Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmeyen pek çok ülkenin ve Maastricht kriterlerini de yerine getirmeyen pek çok ülkenin Türkiye'den önce nasıl Avrupa Birliği'ne tam üye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Onun için Türkiye'ye karşı objektif ve adil davranmayanların, Türkiye'ye verdikleri sözü tutmayanların Türkiye'ye yol gösterme hakkı yoktur. Onun için ben Sayın Kurz'un açıklamalarını fazla da işin doğrusu önemli görmüyorum. Onunla da meşgul etmek ülkemizi doğru görmüyorum, o konuşmasına devam etsin biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA