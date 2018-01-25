Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Kabulü

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bangladeş Planlama Bakanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Türkiye-Bangladeş ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bangladeş heyetinde Planlama Bakanlığı Parlamenter Daimi Komitesi Üyeleri Abdul Hyee ve Tajul Islam, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Siddiki ve Büyükelçilik Müsteşarı Shelley Salehin de yer aldı.

Görüşme, Bozdağ'ın Kamal'a hediye takdimiyle sona erdi.