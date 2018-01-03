Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan İran Açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran’da yaşanan gelişmelere ilişkin, “Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de, iktidarı değiştirmeye de karşıdır” dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de, iktidarı değiştirmeye de karşıdır" dedi. - ANKARA