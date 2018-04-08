Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Doğu Guta'daki Saldırıya Kınama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye Doğu Guta Duma'da, Suriye yönetimine bağlı güçlerce kimyasal silah kullanıldığı ve çok sayıda sivilin öldüğüne dair haberler, görüntüler ve açıklamalar bulunmaktadır. Bu vahşetten ve insanlık suçu saldırıdan dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Esed rejiminin Doğu Guta'da düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Suriye Doğu Guta Duma'da, Suriye yönetimine bağlı güçlerce kimyasal silah kullanıldığı ve çok sayıda sivilin öldüğüne dair haberler, görüntüler ve açıklamalar bulunmaktadır. Bu vahşetten ve insanlık suçu saldırıdan dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırısıyla Suriye rejimi, kimyasal silah kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmeler ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını bir kez daha hiçe saymıştır, çiğnemiştir. Daha önceki saldırının karşılıksız kalması, rejimi bu saldırı için cesaretlendirmiştir. Suriye yönetiminin bundan önceki kimyasal saldırı karşılıksız bırakıldı. Umarız Suriye yönetiminin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bırakılmaz. Aksi takdirde uluslararası sözleşmelerin de, uluslararası hukukun da, uluslararası örgütlerin de bir anlamı kalmaz. Suriye yönetiminin işlediği insanlık suçunun ve bunun sonucu öldürdüğü onlarca masumun vebali, elbette öncelikle Suriye yönetiminindir. Ancak bu saldırı ve ölümlerden Suriye yönetimi kadar bu vahşeti, saldırıyı ve ölümleri engellemeyenler de sorumludur. Türkiye, uluslararası toplumu, örgütleri altına imza koydukları sözleşmeler, kararlar ile uluslararası hukuka amasız sahip çıkmaya, kınama ve eleştiriden öte somut adım atmaya, Suriye yönetimini durdurmaya davet ediyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Sözden fazlasına ihtiyaç var." - ANKARA