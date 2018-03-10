Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın Allah ve Resulüne Olan Sadakati Tartışılmaz"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam'ın güncellenmesine yönelik sözlerinin bazı çevreler tarafından çarptırılmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imanını, Kuran ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen İl Özel İdaresi 2002-2017 Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Yeni Hükümet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program sonrası açıklamalarda bulunan Bozdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam'ın güncellenmesine yönelik sözlerinin bazı çevreler tarafından çarptırılmasına ilişkin soruya cevap veren Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imanını, Kuran ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir. Recep Tayyip Erdoğan aklı erdiği günden beri Allah ve resulünün yolunda sadece sözleriyle değil, eylemleriyle mücadele eden ve bunun için de bedel ödeyen bir liderdir. Bugün baktığınız zaman pek çok çevre FETÖ'cüsünden, PKK'sından başkaca terör örgütlerine kadar Cumhurbaşkanımıza düşmanlığı en büyük meziyet sayan zavallıcılarına kadar herkes hücum ediyorlar. Onlar dönüp kendilerine baksınlar. Cumhurbaşkanımızın imanı, ihlası, ameli samimiyeti ortadadır. Buna laf söyleyen çamur atanlar bu gerçeği değiştiremezler. Cumhurbaşkanımızı buradan yıpratamazlar. Bunlar sadece kendi ahlaksızlarını, kendi seviyesizliklerini, kendi zavallılıklarını ortaya koyacaktır" dedi.

"Allah ve Resulüne sevdalı, mümin olduğuna milyarlar şahittir"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarının her bireyi dini hayatın rahatlaması ve insanların inandıkları gibi yaşaması, dinini dilediği gibi öğrenmesi konusunda AK Parti hükümeti döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan imkanlara hiçbir dönem sahip olmadığını söyleyen Bozdağ, "Bugün İmam Hatip Liselerindeki engelleri kaldıran Cumhurbaşkanımızdır. Katsayı engelini kaldıran Cumhurbaşkanımızdır. Kesintisiz eğitimi kaldıran onun liderliğindeki AK Parti hükümetidir. Ortaöğretimde, yükseköğretimde dinin gereği diye başını örtüyor diye okutulmak istenmeyen önüne polis bariyerleri dikilen kızlarımızın önünü açan ve onların okumasını sağlayan lider Cumhurbaşkanımızdır. Kamuda başı örtülü bir tane insan bulamazdınız. Başını örteni ihraç ediyorlardı. Şimdi bakın subayından, hakimine varıncaya kadar kamuda ne kadar çalışan varsa dileyen kadınlarımız başını örtüğü takdirde herhangi bir tahribata uğramadan başı örtülü çalışabiliyorlar. İnancının gereğini ortaya koyarak çalışma hayatında da saygın bir şekilde yer alabiliyorlar. Bunun önünü Cumhurbaşkanımız açmıştır. Kuran-ı Kerim kurslarının, imam hatip liselerinin önünü Cumhurbaşkanımız açmıştır. Bugün Türkiye'de 100'ün üzerinde ilahiyat fakültesi varsa, bunun adımını da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümeti sağlamıştır. O nedenle bu alanda konuşanlar, çamur atanlar sadece kendi çamurluklarını ifade etmiş olurlar. Cumhurbaşkanımıza onun davasına asla zarar veremezler. Onun nasıl büyük bir imana, onun nasıl kuran ve sünnete bağlı olduğuna, nasıl bir Allah ve Resulüne sevdalı ve mümin olduğuna 80 milyon değil, milyarlarca insan beraber şahittir" şeklinde konuştu. - YOZGAT