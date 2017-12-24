Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Bir Ana Muhalefet Partisi Lideri Kendi Ülkesinin Aleyhine İftira Yapar...

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Bir ana muhalefet partisi lideri kendi ülkesinin aleyhine iftira yapar mı?"



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ı binlerce kişi karşıladı.

Ceylanpınar TİGEM yerleşkesi içerisinde bulunan toplantı salonunda yapılan AK Parti'nin 6. Olağan kongresine binlerce kişi katıldı. Salonda yer kalmayınca çok sayıda partili kongreyi dışarıdan takip etti. Kongre divanında bulunan Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin açılış konuşmasında 6'ncı olağan kongresinin tüm Ceylanpınar halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Yılmaztekin'in ardından kürsüye çıkarak halkı selamlayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanım ile aynı yolda ve aynı davada bulunduğum için Allahım'a şükrediyorum. Bu zor süreçte Cumhurbaşkanım ile beraber olduğum çok mutluyum ve Allah'ıma ne kadar şükretsem azdır. Çok zor şartlar da Ceylanpınar belediyesini kazandık. Parti yönetimi ve Ceylanpınar halkı ile omuz omuza vererek belediye seçimlerini kazandık. Bu kutlu davada Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Salondakileri selamladıktan sonra halka hitaben konuşan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,"Suriye'den gelen dindaşlarımıza ve kardeşlerimize kapılarımızı açtık. 81 ilimizde yaşayan vatandaşlarımız ekmeklerini Suriye'li kardeşlerimiz ile paylaşıyor ve paylaşmaya devam edecektir. Türkiye olarak Suriye halkına en büyük yardımı biz yapıyoruz. Muhalefet maalesef kendi ülkesini dışarıda karalamaktan başka bir iş yapmıyor. Sadece Suriye'den gelen kardeşlerimiz değil, bu millet bir çok mazlum halka kapılarını açmıştır" diye konuştu.

Konuşmasını tamamlayan Bakan Bozdağ, kongreye katılmak üzere uzun bir araç konvoyuyla Siverek'e hareket etti. Tek listeden aday olan Halit Şimşek AK Parti Ceylanpınar ilçesinin yeni başkanı oldu.