Son Dakika! Hükümet, MHP'nin Af Çağrısına Son Noktayı Koydu: Gündemimizde Yok
Son dakika... Başbakan Yardımcısı Bozdağ, MHP'nin genel af çağrısına, "Cumhurbaşkanımız tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açıkladı. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir." dedi.
Başbakan Bozdağ, MHP'nin af çağrısıyla ilgili, " MHP ayrı bir parti. AK Parti ayrı bir parti. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçeği ifade etti. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.
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