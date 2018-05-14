Son Dakika! Hükümet, MHP'nin Af Çağrısına Son Noktayı Koydu: Gündemimizde Yok

Başbakan Bozdağ, MHP'nin af çağrısıyla ilgili, " MHP ayrı bir parti. AK Parti ayrı bir parti. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçeği ifade etti. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.

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