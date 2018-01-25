Başbakan Yardımcısı Bozdağ Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının, il ve ilçe müftülükleri dahil 2016-2017 yılları arasında nakil, disiplin, göreve son verme, göreve atanmama, sınav, hizmet tespiti ve ecri-misil gibi 3 bin 398 davaya taraf olduğunu bildirdi.

Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye'nin en ücra köşesine kadar geniş bir yelpazede din hizmeti sunduğunu anımsattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yaklaşık 117 bin personele sahip olduğunu vurgulayan Bozdağ, buna bağlı olarak da taraf olduğu davaların sayısının personel sayısıyla doğru orantı arz ettiğini belirtti.

Bozdağ, 2016-2017 yılları arasında il ve ilçe müftülükleri dahil olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığının taraf olduğu 135'i adli, 3 bin 263'ü idari olmak üzere toplam 3 bin 398 dava bulunduğunu ifade etti.

Bozdağ, cevabında şu bilgilere yer verdi:

"Söz konusu davalar genel olarak nakil, disiplin, göreve son verme, göreve atanmama, sınavlar, hizmet tespiti ve ecri-misile ilişkin davalar olup, bu davalardan 2016-2017 yılları içerisinde neticelenenlerden bin 415 adedi idaremiz lehine, 358 adedi ise aleyhine neticelenmiştir. 2016-2017 yılları arasında bir yargı kararına dayanan kişi borçlarını ve vekalet ücretlerini zamanında ödemeyenlere karşı ilgili icra daireleri nezdinde 110 adet icra takibi işlemi bulunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının taraf olduğu dava ve diğer hukuki işlemler Başkanlık Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilmekte olup, 2016-2017 yılları arasında dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır."