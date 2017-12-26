Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Eksiği, yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır." dedi.



Bozdağ, OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin Anadolu Ajansı ve TRT'ye açıklamalarda bulundu.



KHK'deki metinde bir muğlaklık bulunmadığını ifade eden Bozdağ, metinde yanlışlık ve eksikliğin de olmadığını belirtti.



Metin üzerinden bazı kişilerin, CHP'nin yorumunu doğru kabul ederek yorum yaptığını düşündüğünü dile getiren Bozdağ, 668 sayılı KHK ile 696 sayılı KHK'deki maddenin birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğunun görüleceğine işaret etti.



"Kimse işin aslına bakmıyor." diyen Bozdağ, maddedeki düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:



"15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemleri bastırmadan bahsediyor. Bunların dediği nedir, nereye atıf yapıyor? 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve darbe teşebbüsü kapsamındaki her bir eylem terör eylemi kabul edildiği için onları kastediyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engelleme kapsamında vatandaşın yaptığı eylemleri kastediyor. 'Devamı' dediği de darbenin devamı. Bugün darbe devam ediyor mu? Yok böyle bir şey. Mahkemelerde dosyalar var. Suçun tarihi belli, 15 Temmuz, 16 Temmuz. Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Eksiği, yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır."



"Olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile af getirildiğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Bu düzenleme genel, özel veya örtülü aftır" demenin darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olanlara ve gazilere hakaret olduğunu söyledi.



Bozdağ, suçlular hakkında af yapılabileceğine işaret ederek, darbe girişimini engelleyen kahramanların suç işlemediğini vurguladı.



Vatanı, demokrasiyi, Meclisi ve bayrağı müdafaa etmenin kanunda suç olmadığını belirten Bozdağ, "Eğer 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP, o zaman çıkıp bunu açıklaması lazım. '15 Temmuz'da FETÖ'cü, darbe teşebbüsüne kalkışan, FETÖ'nün tasmalılarını engelleyen kahramanlar suç işlemiştir. Bu hükümet de bu kahramanların işlediği suçu affedecek düzenleme yapıyor' diye açıklaması lazım. Çıksınlar söylesinler mertçe. Ortada bir suç yok. Olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir. Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbeseverlerdir bunlar. Darbecileri 'niye başarısız oldun' diye itham edenlerdir." diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin darbecileri himaye eden düzenleme yaparak yargılama engeli koyduğunu hatırlattı.



Darbecileri koruyan, yargılama engeli koyan, af getiren bir düzenleme yapılmadığının altını çizen Bozdağ, darbecilere karşı mücadele eden, demokrasiyi ve Cumhuriyet'i koruyan kahramanları himaye eden düzenleme gerçekleştirildiğini vurguladı.



"FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor"



Bu düzenleme gerçekleştirilmese bile 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engellemek için sokağa çıkan vatandaşları kimsenin suçlamayamayacağını ve haklarında soruşturma başlatılamayacağını anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Niye getirdik biz bunu? Çok net söyleyeyim. FETÖ'nün bazı teröristleri, o terör örgütünün bugünlerde sözcülüğünü üst düzeyde yapan CHP, bu darbe teşebbüsünü ölüm pahasına engelleyen kahramanlar üzerinden onları tehdit eden doğrudan ya da dolayı açıklamalar oldu. 'Bunlar yargılanacaklar. Şimdi yargılanan FETÖ'cü teröristlerin bu şehitlerin yakınlarına, gazilere dönük de tehditleri oldu. Kılıçdaroğlu'nun grupta birtakım açıklamaları var. Bunlarla ilgili değerlendirmeleri var. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engellemek için meydanlara çıkmış insanlarımızı 'kamu malına zarar verdin, tankın içindeki darbeci askeri çıkardın, elini ayağını bağladın, darp ettin' diye oradan kalkıp bu kahramanlara soruşturma mı açılacak. Bunlara karşı tazminat davası mı açılacak. Olacak iş mi bu? Herkes ne düşünüyorsa bunu açık açık söylemeli. Benim gördüğüm FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor. Bu fevkalede yanlıştır. Bu düzenlemelerin içerisinde de kesinlikle vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte terör eylemlerine karşı yapacaklarını kapsamamaktadır."



Bozdağ, devletin asli konusu olan terörle mücadelenin güvenlik güçlerinin görevi olduğunu söyledi.



KHK'lerin TBMM tatildeyken çıkarılmasına yönelik eleştirilere yönelik bir soru üzerine Bozdağ, OHAL ilan edilmesi durumunda KHK çıkarma yetkisinin Anayasa tarafından hükümete verildiğini anımsattı.



Anayasanın verdiği yetkiyle hükümetin KHK'yi dilediği zaman çıkarma hakkına sahip olduğunu ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:



"15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra biz OHAL ilan ettiğimizde de Meclis tatildeydi. Sonra toplandı, Olağanüstü Hal kararını uygun buldu ve biz Temmuzda devam eden Ağustos aylarında da kararname çıkardık. O zaman da Meclis tatildeydi. Dolayısıyla 'Meclisin çalışacağı salı, çarşamba, perşembe günü hükümet kararname çıkarır, bunun dışındaki günlerde kararname çıkarmaz' demek fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Kararnamenin bir vakti yoktur. İhtiyaç duyulması, olağanüstü halin gerektirdiği durumların var olması halinde hükümet OHAL devam ettiği sürece kanun hükmünde kararname çıkarabilir."



(Bitti)