IHAAW111051-SIY/04-01-2018



- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zarrab Davasının siyasi bir kumpas davası olduğunu belirterek,"Zarrab Davası'nda hukuk, mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar,soruşturmadan önce verilmiş; soruşturma/yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır" dedi. 04.01.2018 11: 10: 51 TSI

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