Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zarrab Davasının Siyasi Bir Kumpas Davası Olduğunu Belirterek, "...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zarrab Davasının Siyasi Bir Kumpas Davası Olduğunu Belirterek, "...

IHAAW111051-SIY/04-01-2018 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zarrab Davasının siyasi bir kumpas davası olduğunu belirterek, " Zarrab Davası’nda hukuk, mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zarrab Davasının Siyasi Bir Kumpas Davası Olduğunu Belirterek,

IHAAW111051-SIY/04-01-2018

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zarrab Davasının siyasi bir kumpas davası olduğunu belirterek,"Zarrab Davası'nda hukuk, mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar,soruşturmadan önce verilmiş; soruşturma/yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır" dedi. 04.01.2018 11: 10: 51 TSI
NNNN - ANKARA

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