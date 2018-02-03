Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Tsk'nın Envanterinde Dahi Bulunmayan Napalm, Kimyasal, Biyolojik...
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Tsk'nın Envanterinde Dahi Bulunmayan Napalm, Kimyasal, Biyolojik...

IHAAW143447-SIY/03-02-2018 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "TSK’nın envanterinde dahi bulunmayan napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri silah ve mühimmatın kullanıldığı kuyruklu bir yalan ve iftiradır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,

IHAAW143447-SIY/03-02-2018

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "TSK'nın envanterinde dahi bulunmayan napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri silah ve mühimmatın kullanıldığı kuyruklu bir yalan ve iftiradır" dedi. 03.02.2018 14: 34: 47 TSI
NNNN - ANKARA

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