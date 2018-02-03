IHAAW143447-SIY/03-02-2018

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "TSK'nın envanterinde dahi bulunmayan napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri silah ve mühimmatın kullanıldığı kuyruklu bir yalan ve iftiradır" dedi. 03.02.2018 14: 34: 47 TSI

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