Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Mabedlerimize kimin eli uzanırsa o eli kırmak hepimizin namus ve şeref borcudur"

"Şırnak'ta 27 tane camiinin yıkıldığını, 70 caminin hasar gördü. Kim yaptı bunları? Allah'ını tanımayan, tanıyorsa bile onun emirlerine uymayan onun evine göz diken orada terör yapanlar ancak şeytanı memnun ederler"



ŞIRNAK - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Geylani Camisi'nin açılışına katıldı.