Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Somali ile Mevcut Ekonomik ve Ticari İlişkilerimizi Daha Yüksek...

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Somali ile mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha yüksek seviyelere çıkartmayı hedefliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ:

"Balıkçılık alanında Somali'nin nasıl bir hazineye sahip olduğunu biliyoruz. Bunu iki ülkenin de menfaatine uygun yatırımlara dönüştürmeliyiz"

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Somali ile mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha yüksek seviyelere çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ ve Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, Karma Ekonomik Komisyon 1. Dönem Toplantı Protokolünü imzaladı. Ekonomi Bakanlığı'nda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşma yapan Akdağ, Somali ile ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınmasını arzuladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugüne kadar Somali'ye 3 defa ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Akdağ, "Devletimizle, milletimizle kardeş Somali halkının her şartta yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman kardeş ülke olarak gördüğümüz Somali ile mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha yüksek seviyelere çıkartmayı hedefliyoruz. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantısı bu sebeple çok önemlidir. Aramızdaki ticaret hacmi 2003 yılındaki 2 milyon dolardan 2016 yılında 120 milyon dolar seviyesine ulaştı. Amacımız, bu miktarı en kısa sürede 200 milyon dolara ulaştırmaktır. En kısa zaman ifadeleri yetersiz. En kısa zaman ne zaman? 2018 mi, 2019 mu? Gelin bunu 2018'de 200 milyon dolar olarak hedefleyelim" diye konuştu.

Türkiye ile Somali arasında imzalanacak olan Serbest Ticaret Anlaşmasının, ikili ticaretin artmasına mutlak katkı sağlayacağını söyleyen Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşma Somali'nin hassas ve öncelikli sektörlerini dikkate alarak Somali ürünlerini Türkiye pazarına tercihli girmesi sağlanacaktır. Yatırım ve müteahhitlik verilerine bu gelişmeler yansıyacaktır. Türk müteahhitleri bugüne kadar 117 ülkede 350 milyar dolar değerinde proje üstlenmişlerdir. Somali'de müteahhitlerimizin yaklaşık 76 milyar tutarında 4 projeyi üstlendiğini görüyoruz. Doğrudan yatırım olarak da 100 milyon doların üstünde Türk yatırımı bulunuyor. Bu miktarları arttırmak için bize düşen iş adamlarımız için uygun ve güvenli yatırım ortamı tesis etmektir. Türkiye-Somali Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantı Tutanağının hazırlanmasında her iki ülkenin teknik heyeti yoğun çalışmalar yaptılar. İş birliği yapılabilecek sektörleri tespit ettiler, müteahhitlik, enerji, küçük ve orta ölçekli işletmeler, standardizasyon, tarım ve hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, su, çevre ve şehircilik, turizm, sağlık, eğitim alanlarında iş birliği imkanlarını geliştirecek bir mutabakat metni oluşturdular. Yasal çerçevede yapmamız gerekenler var, daha önce imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasını en kısa süre içerisinde yürürlüğe koymalıyız. 2016 yılında imzalanmış enerji ve madenler, elektrik, eğitim, yüksek öğretim, denizcilik ve tarım alanlarında iş birliği mutabakat zaptı var. Bunların da iç onay süreçlerini en kısa sürede her iki tarafında tamamlaması gerekiyor."

Somali'nin verimli topraklarının olduğunu ve bu anlamda tohum ıslahı ile üretim konularında bilgi paylaşımı ve teknolojinin geliştirilmesi hususunda hazır olduklarına dikkat çeken Akdağ, "Hayvan sağlığı ve sertifikalandırılması konularında da bilgi ve tecrübe paylaşımlarını yapabiliriz. Tarım ve hayvancılık alanında Somali'nin üretimini ihracata dönüştürmek için çalışmalıyız. Bu hususta uluslararası standartlar önemli. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde Somali'de kalite ve sertifikasyon kurumu ihdas edilmesi için her türlü kapasite desteğini vermeye hazırız. Bu amaçla standardizasyon alanında ilgili kuruluşlarımız bir mutabakat zaptını bir an önce hazırlamalı ve bizde bunu imzalamalıyız. Balıkçılık alanında Somali'nin nasıl bir hazineye sahip olduğunu biliyoruz. Bunu iki ülkenin de menfaatine uygun yatırımlara dönüştürmeliyiz. Ülkelerimiz arasında balıkçılık alanındaki iş birliği anlaşmasını bugün imzalamış olacağız. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında da bir iş birliği anlaşmasını bir an önce yapacak müzakereleri başlatmalıyız. Enerji konusu da çok önemli. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini birlikte harekete geçirebiliriz. Bu kaynaklar dağıtım ve iletim altyapısı için büyük yatırımlar gerektirmiyor, kırsal alanlarda elektriğe ulaşımı sağlamayı kolaylaştırıyor. Tam da Somali'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek kaynaklar. Maden kaynaklarının aranmasına yönelik iş birliği imkanlarını da mutlaka geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.