Başbakan Yardımcısı Akdağ, Macaristan'da - Budapeşte

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.



Akdağ, Budapeşte Liszt Ferenc uluslararası havalimanında, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı tarafından karşılandı.



Akdağ, Macaristan ziyareti kapsamında, Başbakan Viktor Orban, İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balogh, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom ile görüşecek.