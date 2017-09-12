Başbakan Yardımcısı Akdağ, Macaristan'da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'da bulunan Akdağ, Szijjarto ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Bakanlıktaki görüşme, görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. Görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Akdağ, ziyaret kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom ile görüşmüştü.