Başbakan Yardımcısı Akdağ, Macaristan Başbakanı Orban ile Bir Araya Geldi - Budapeşte

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Macaristan Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'da bulunan Akdağ, Macaristan Başbakan Viktor Orban ile görüştü.



Ulusal Meclis binasındaki görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.



Akdağ, ziyaret kapsamında, Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom ile de görüşecek.