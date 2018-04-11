Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'de

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak için KKTC'ye geldi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, eşi Şeyma Akdağ ile birlikte dün akşam saat 21.00'de KKTC'ye geldi. Akdağ'ı Ercan Havalimanı'nda Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay karşıladı.

Akdağ, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek. Akdağ daha sonra Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek. Akdağ, Başbakan Erhürman'ın Lefkoşa Merit Otel'de onuruna vereceği yemeğin ardından saat 21.30 sıralarında KKTC'den ayrılacak. - LEFKOŞA