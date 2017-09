Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner'le Görüştü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "KKTC potansiyeli çok yüksek, bu potansiyelde ödevlerimizi yerine getirerek çok hızlı mesafe alabiliriz. Zaten, Rum tarafının yıllardır devam eden anlaşılmaz tutumunu da biz KKTC'yi geliştirerek rahatça çözebiliriz" dedi.



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Hasan Saner ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Kabulde konuşan Akdağ, sosyal güvenlik konusunun ülkelerin en önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, "Vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor, vatandaşa temas eden alanlar elbette politikaların, iktidarların, hükümetlerin en yoğun çalıştıkları alanlar. KKTC'nin Türkiye ile münasebetlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atanmak benim için büyük bir onur vesilesi oldu. Ben 1974 çıkarmasında babası Türkiye'de parlamentoda milletvekili olan bir gençtim. O günden beri Kıbrıs, orada yaşayan kardeşlerimiz bizim için gerçekten öncelikli bir alan" ifadelerini kullandı.



Kıbrıs ziyaretinde sivil toplum dahil birçok grupla görüşme yaptığını anlatan Akdağ, "Vatandaşla görüşme imkanımız oldu. Şunu gördüm, KKTC potansiyeli çok yüksek, bu potansiyelde ödevlerimizi yerine getirerek çok hızlı mesafe alabiliriz. Zaten, Rum tarafının yıllardır devam eden anlaşılmaz tutumunu da biz KKTC'yi geliştirerek rahatça çözebiliriz. Bu potansiyel var, yetişmiş insan gücü çok iyi, çok sayıda iyi eğitimli insan var. Kendi alanlarında yetişmiş çok sayıda değerli KKTC vatandaşı var. Politikada hizmet eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, sizler iyi yetişmiş insanlarsınız. Buna odaklanmamız lazım. Bir taraftan bize elbette uluslararası çevrelere davamızın haklılığını anlatacağız KKTC olarak. Bu meseleye biz Türkiye Cumhuriyeti, garantör ülke olarak, sahip çıkacağız ama benim açımdan odaklanılacak nokta KKTC'nin hızlı gelişmesinin sağlanmasıdır. Vatandaşın daha rahat etmesi, sağlık açısından iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi, eğitim açısından çocukların iyi bir eğitime kavuşmaları, her açıdan vatandaşın refahının artması meselesi. Zenginliğin yükselmesi. Ben bunlara odaklanıyorum" şeklinde konuştu.



Akdağ, konuşmasında şunları kaydetti:



"Her halükarda politik seviyede ziyaretlerin teknik seviyede çalışan arkadaşlarımızın hem işini kolaylaştıracağını hem işleri hızlandıracağına hep inanmışımdır. Çoğu zaman teknik seviyede kararlar alınamayabilir, illa bir politik karar gerekir ki zaten öyledir. Teknik seviye, politika geliştirme yeridir. Bizim sık görüşmemiz lazım. Bunu devam ettireceğiz. İnşallah güzel günleri beraber göreceğiz."



KKTC Çalışma Bakanı Saner ise "İki ülke arasındaki ekonomik protokolümüz mevcut. Bizler de bakanlık olarak bu protokolde en iyi şekilde üzerimize düşen görevleri yapmaya ve ülkemizi daha iyi noktalara taşımaya uğraşıyoruz. Özellikle sosyal güvenlik alanında başladığımız günden itibaren, bugüne kadar geçirdiğimiz süreçte çok olumlu mesafeler katettiğimizi programımızda belirtilen tüm konularda neredeyse sona doğru yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Bizler anavatanın desteğini, tecrübesini paylaştığımız sürece burada yaşanılan tecrübeleri hiçbir bedel ödemeden çok daha kolay çok daha rahatlıkla ülkemizde uygulayabiliriz. Bu konuda da her zaman olduğu gibi desteğinize ihtiyacımız var. Bu desteği de tekrar bir kez daha talep ediyorum. İnanıyorum ki bu şekilde çalıştığımızda varmayı istediğimiz hedefe en kısa zamanda hep birlikte varacağız" diye konuştu. - ANKARA