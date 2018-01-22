Başbakan Yardımcısı Akdağ Kilis'te

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, esnaf ziyareti gerçekleştirdiği Kilis'te vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Akdağ, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ve bazı milletvekilleriyle Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet edip, taleplerini dinleyen Akdağ, esnafın yanı sıra çevredeki vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Bayrakları alan vatandaşlar cadde boyunca mehter marşı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Öte yandan Akdağ ve beraberindekiler, Havuzlu Kavşağa geldiğinde zeytin dallarla basına poz verdi.

Heyet, burada Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için yapılan duaya da eşlik etti.