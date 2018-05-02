Başbakan Yardımcısı Akdağ Japon Heyeti Ağırladı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Japonya ile afetler ve acil durumlar konusundaki iş birliğimizi üçüncü ülkelerde ortak projeler üretmek ve ihtiyacı olan üçüncü ülkelere ortak hizmet etmek şeklinde geliştireceğiz." dedi.

Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Ichiro Aısawa ve beraberindeki heyeti bir restoranda ağırlayan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, geçen ay Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini, ikili görüşmelerde bulunduğunu anımsattı.

Türkiye ve Japonya ilişkilerinin çok sıcak ve güçlü olduğunu ifade eden Akdağ, "Japonya'yı ziyaretimde iki husus ön plana çıktı. Bunlardan birincisi afet ve acil durumlarda iş birliği yapmak, ikincisi de Japonya'nın oransal olarak yaşlı bir nüfusu var. 6 milyon civarında insan yaşlı bakımına ihtiyaç duyuyor. Türkiye'deki genç nüfusun Japonya'da yaşlılara hizmet etmesi ve iyi bir istihdam imkanı oluşturulması üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Akdağ, iki ülkenin ortak bir çalışma grubu kurduğunu, çalışmalar tamamlandıktan sonra karşılıklı anlaşmalar imzalayacaklarını belirterek, "Japonya ile afetler ve acil durumlar konusundaki iş birliğimizi, üçüncü ülkelerde ortak projeler üretmek ve ihtiyacı olan üçüncü ülkelere ortak hizmet etmek şeklinde geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Aısawa ise Akdağ'ın ziyaretinin ardından kısa süre sonra Türkiye'ye geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki temasları daha da sıkılaştırmak istediklerini dile getiren Aısawa, "Afet konusu Türkiye ile Japonya arasındaki önemli ortak bir konu. Afetlerin önlenmesi konusundaki ilişkileri geliştirmek için tecrübe paylaşımında bulunacağız. Sadece siyasi değil aynı zamanda kültür, sanat, spor ve eğitim konularında temasları sıkılaştıracağız." dedi.

Aısawa, Ankara'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini de ziyaret ettiklerini aktararak, "Türkiye çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu konu hakkında da Türkiye ile iş birliği kuracağız. Sadece kendi ülkelerinin çıkarlarını düşünen ülkeler var. Japonya ve Türkiye böyle olmasın. Dostluk ve sevgi ile ilişkiler gelişsin." şeklinde konuştu.