Başbakan Yardımcısı Akdağ: "İradesini Teröre Teslim Eden Belediyelerin Halka Hizmet Etmesi...

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, "İradesini teröre teslim eden belediyelerin halka hizmet etmesi düşünülemez" dedi.

Bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak için Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Karayazı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karayazı Kaymakamlığını ziyaret eden Akdağ, burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Eyüp Özdemir'den brifing aldı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ burada yaptığı açıklamada, son 15 yıl içerisinde Karayazı'nın çok değiştiğini belirterek, "Ziyaret ettiğimiz Karayazı ilçemiz Erzurum'un şirin bir ilçesi, hayvancılığın çok ciddi ölçüde geliştiği bir ilçemiz. 2 bin 400 metre rakım, buraya kar yağdığı zaman 2 metre yağıyor. Şükürler olsun AK Parti hükümetlerimizle artık bu bölgede yaşayan insanımızı köylümüzü biz mahrum bırakmıyoruz. Mesela yollarını yaptık köylerin içme sularını getirdik. Bir taraftan köylerin bütün diğer ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Herhangi bir hasta olduğu zaman biz bu hastaya mutlaka ulaşması gereken yere zamanında ulaştırıyoruz hatta gerekirse bir helikopter ambulansla ulaştırıyoruz. Karayazı'da çok güzel bir hastanemiz var bunların hiçbiri yoktu şu anlattıklarımın hepsi son 15 yıl içerisinde gelen hizmetlerdir. Köylerin birçoğunda öğretmen yetersizliğinden eğitim devam etmiyordu ama artık o sorunlar çözüldü" diye konuştu.

Talimatlarını Kandil'den alan belediyeler halka zulmettiler

"Maalesef birkaç yıl boyunca da talimatlarını Kandil'den alan belediyelerin, belediye yönetimlerinin buradaki halka zulümlerini de yaşadık" diyen Prof. Dr. Akdağ, "Kendilerini göreve getiren halka ihanet ettiler ve onlara hizmet etmek yerine paraları bir anlamda finansman kaynaklarını bütçelerini teröre hizmet edecek şekilde yönlendirdiler. Yani bakıyoruz kısa bir süre içerisinde belediye başkanlığı olarak değerli arkadaşımızın getirdiği hizmetler demek ki yapılabiliyor bunlar. Yani gerçek bir belediyecilik yaptığımız zaman buradaki insanımız çok daha rahat edecek, çok daha huzurlu yaşayacak. Bir şekilde iradesini teröre teslim eden belediye oranın halkına hizmet etmesi düşünülemez, bunları geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Özellikle son 2 yıldır hükümetlerimizin, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla terörle son derece yoğun mücadelesi biraz da strateji geliştirerek terörün neredeyse hangi indeyse üstüne giderek yapılan mücadeleyle adeta Karayazı'nın da içinde olduğu ilçelerimiz cana geldiler. İnsanlarımızın yüzü gülmeye başladı, insanlarımız bir terör örgütünün ve onun arkasında olanların baskısı olmadan huzur içerisinde yaşayabileceklerini hissettiler, bugün Karayazı'da bunu görüyoruz. Karayazı bambaşka Karayazı ve herkesin şundan emin olmaları gerek. Karayazılı kardeşlerimiz hem benzeri bölgelerde yaşayan bütün kardeşlerimiz emin olmalıdır önümüzdeki yıllarda çok daha iyilerini yapacağız" diye konuştu.

Proje terör örgütleri yurt dışından destek alıyorlar

Proje terör örgütlerinin yurt dışından destek aldığını anlatan Akdağ açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye proje terör örgütlerinin başta PKK olmak üzere peşinden FETÖ, DAEŞ adı her neyse hiç fark etmez bu proje terör örgütlerinin haddini bildirdikçe bunları tamamen ülkemizden def ettikçe, bunların hakim olmak istedikleri alanlarda, bölgelerde ve şehirlerdeki halkımızın da huzuru yerine geliyor, rahatı yerine geliyor burada kalkınma hızlanıyor, gelişme gerçekleşiyor, gençlerimiz bir geleceğe sahip oluyorlar. Bu proje örgütleri hepimiz biliyoruz yurt dışından belli çevrelerden destek alıyorlar Avrupa'da hatta Amerika'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Özellikle Amerika açısından FETÖ'yü zikretmek lazım Avrupa açısından hep PKK'yı hem FETÖ'yü zikretmek lazım. Ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar hatta yer yer destekte alıyorlar. Şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu meseleyi kendi gücüyle kendi bileğinin gücüyle halletmiştir. Bugün artık dağa çocuklarımızı götüremiyorlar. Suriye'de bir terör örgütü kurarak Türkiye'ye terör getirmeye çalıştılar başaramadılar. Türkiye'nin önü açıktır 24 Haziran seçimlerinden sonra gelişmemizi bir kere daha katlayarak devam ettireceğiz. Karayazı ve benzeri ilçelerimizde yaşayan kardeşlerimiz huzurun, gelişmenin devletlerde sahip olmanın güzelliğini yaşayacaklar."

Prof. Dr. Akdağ'a Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz de eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, daha sonra ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Akdağ, ilçede Ali Şeker Vakfı tarafından Karayazı, Karaçoban ve Tekman'da yaptırılan kız Kur'an kurslarının açılış törenine iştirak edecek. - ERZURUM