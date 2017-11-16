Başbakan Yardımcısı Akdağ, Hz. Ömer Türbesi'ni Ziyaret Etti
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Girne'deki Hz. Ömer Türbesi'ni ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Girne'deki Hz. Ömer Türbesi'ni ziyaret etti.
Akdağ, temasları kapsamında ziyaret ettiği Girne'deki Hz. Ömer Türbesi'nde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, bir süre halkla sohbet etti.
Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın Girne ziyaretine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da eşlik etti.