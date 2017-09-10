Başbakan Yardımcısı Akdağ Erzurum'da Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "AFAD'ın arama kurtarma birliklerine gönüllüleri de ekleyerek kapasite artışı yapacağız. İlk yardım eğitimlerini artırarak herhangi bir afet durumunda müdahale edecek kişilerin sayısını fazlalaştıracağız." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Palandöken ilçesindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) birimlerini gezen Recep Akdağ, ilgililerden brifing aldı.



Akdağ, yaptığı konuşmada, AFAD"ın arama ve kurtarma birliklerine, gönüllü arama ve kurtarmacıların katılacaklarını belirterek, "AKUT ve benzeri bazı kuruluşlar geçmişte bu işleri gönüllü olarak yaptılar. Tabi ki ana çekirdek meseleyi yöneten, olaya en önce giden ve olay yerine ulaşarak olayı yöneten ekipler AFAD'ın ekipleri olacak. Ama gerçekten gönüllülerin de eğitilmesi inanıyorum ki bu husustaki potansiyeli çok geliştirecek." diye konuştu.



-"Vazifemiz AFAD'ı her anlamda ileriye götürmek"



Bundan sonra vazifelerinin her anlamda AFAD'ı biraz daha geliştirmek olduğuna işaret eden Akdağ, şöyle konuştu:



"Amacımız sadece müdahale açısından değil, afete hazırlık açısından da AFAD'ı ileriye götürmek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın üzerinde durduğu en önemli konu afet ve acil durumlarda önceden hazırlığın iyi yapılması. Bunun için çocuklarımızı, gençlerimizi, halkımızı ve aileleri en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. AFAD'ın arama kurtarma birliklerine gönüllüleri de ekleyerek kapasite artışı yapacağız. İlk yardım eğitimlerini artırarak herhangi bir afet durumunda müdahale edecek kişilerin sayısını fazlalaştıracağız."



Başbakan Yardımcısı Akdağ, söz konusu afet planlarını geliştirirken binaların da depremsellik açısından kuvvetli hale getirileceğini aktardı.



Türkiye'de eskiden afete müdahale ve mücadele konusunda birçok farklı kurumun farklı anlayışlarla çalıştığını anlatan Akdağ, "AFAD kurulduğu günden beri çok üstün başarılara imza atarak dünyanın seçkin afet ve acil durum yönetimlerinden birisi oldu. Arkadaşlarımızın hepsi iyi yetiştirilmiş müdahale ekiplerimiz. Birliklerimizle bugüne kadar bu çalışmalar yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.



Akdağ, Sağlık Bakanlığı döneminde kendisi tarafından kurulan UMKE ekiplerinin AFAD'la ortak çalışma yürüttüklerini ve güzel işler başardıklarını vurguladı.



AFAD'ın hem yönetim hem de arama kurtarma birliklerinin çalışmalarını değerlendiren Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oldukça iyi noktadayız ama çok daha ilerisine gideceğiz. AFAD dünyanın en seçkin kurtarma birliklerine sahiptir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu seçkin olmayı kuvvetlendirerek devam edeceğiz. AFAD olarak ayrıca Bangladeş hükümeti ile oradaki yönetimle belirli konularda mutabık kaldıktan sonra AFAD olarak Arakanlılara Bangladeş'ten yardım götüreceğiz."