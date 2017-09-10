Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum Afad'ta İncelemelerde Bulundu

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum AFAD'ta incelemelerde bulundu



ERZURUM - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde AFAD Kampüsünü gezerek incelemeler de bulundu.

Bir takım incelemeler ve AK Parti İlçe Kongreleri 'ne katılmak üzere memleketi Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Recep Akdağ, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemeler de bulundu. AFAD Müdürü Selahattin Karsli'dan bilgi alan Başbakan Yardımcısı Akdağ, AFAD Kampüsünü gezdi.

İncelemeler sonun da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akdağ, "Kurulduğu günden beri AFAD, gerçekten çok üstün başarılara imza attı. Dünyanın seçkin afet ve acil durum yönetimlerinden birisi oldu. Bundan sonra bizim vazifemiz, AFAD'ı biraz daha geliştirmek ve ileriye götürmek. Sadece müdahale açısından değil afete hazırlık açısından. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız üstünde durduğu en önemli konu bu, afet ve acil durumlara önceden hazırlığın iyi yapılması. Bunun için çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün halkımızı, aileleri, en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Afetin arama kurtarma birliklerine gönüllüleri ekleyerek kapasite artışı yapacağız. İlk yardım eğitimlerini artırarak herhangi bir afet durumun da müdahale edebilecek kişilerin sayısını artıracağız. AFAD'ın hem müdürlüğün yönetim alanlarını hem burada ki kurtarma birliklerinin çalışma alanlarını yerinde gördüm. Oldukça iyi bir noktadayız. Ama çok daha ilerisine de gideceğiz. AFAD, bugün dünyanın en seçkin, kurtarma birliklerine sahiptir ve önümüzde ki yıllarda da bu seçkin olma karakteri kuvvetlenerek devam edecek" ifadelerini kaydetti.

İnceleme sonun da Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Recep Akdağ, AFAD çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.