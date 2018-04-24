Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan Samsat'ın Taşınmasıyla İlgili Sorulara Cevap

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, depremin merkez üssü olan Samsat ilçesinde yaptığı açıklamada ilçenin taşınmasıyla ilgili sorulara cevap vererek, "İlçenin taşınması teknik bir konudur. Samsat, Adıyaman'a kıyasla deprem acısından daha güvenlidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat, Samsat ilçesine geldi. AFAD'a ait Mobil Deprem Koordinasyon Merkezi'ne gelen Akdağ, burada açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, şunları söyledi:

"Hepimize geçmiş olsun. Bugün saat 03.43'te Samsat'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından artçı depremler oluyor. Allah'a şükrediyoruz ki Samsat merkez ve köylerinde can kaybı bilgisi almadık. Çöken bir ahırda belli bir hayvanın telef olduğu, bir kısmı ise AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Hasar tespit ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Büyük ölçüde bitirilmiş durumdadır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızdan 700 adet çadır talep edildi. Büyük kısmı Samsat'ta ulaştı. Çadırlar dağıtılmaya devam edecektir. Toplam 75 ağır, 5 orta, 75 az hasarlı konut toplam 155 adet konutta hasar var. Bir konutta tam yıkılma var. Hasar gören binalar daha önceki depremden sonra boşaltılmış binalardır. Bir taraftan AFAD yönetiminde, güvenlik tedbirleri alınırken, diğer yandan çadır ihtiyaçları bakımından, yiyecekten Kızılay bölgededir. Su ve gıda maddelerinde vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için tüm tedbirleri aldık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri sosyal ve psikolojik destek için alındılar. Depremden dolayı 37 afetzede hastaneye müracaat etti. 15'inin küçük yaralanması var. Diğer kısmı ise depremin psikolojik etkisiyle travma geçiren vatandaşlarımızdır. Haberleşmeyle ilgili sıkıntımız yok. Enerji ile ilgili sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın Samsat halkına geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Her zaman olduğu gibi devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanında olacaktır. Herhangi bir sıkıntı çekmemeleri için önlemi aldık. Binaların dönüştürülmesi için gerekli çalışmayı yapacağız. Bazı kamu binalarında da küçük hasarlar tespit edildi. Bunlar sürat ile ilgili mühendisler tarafından incelenecek ve sorun yok ise çalışmalarını sürdürecektir. Sahra Hastanemiz kurulmuştur. Mala da gelmesin ama cana gelmemiş olması, kardeşlerimizin hayatını kaybetmemiş olması bizim için bir tesellidir."

"İlçenin taşınması teknik bir konudur"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, gazetecilerin ilçenin taşınmasıyla ilgili sorusuna, "İlçenin taşınması teknik bir konudur. Samsat, Adıyaman'a kıyasla deprem acısından daha güvenlidir. Depremlerin büyüklüğüne bakarsanız 5.1 büyüklüğündedir. Problem binaların kendi yapısından kaynaklanıyor. Binaların çok büyük bir kısmını yenilemiş olacağız. Önemli olan binaların sağlam yapılmasıdır. Önemli olan sağlam bina yapmaktır" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise konuşmasında, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Can kaybı olmamasına şükrediyoruz. Türkiye bir deprem kuşağındadır. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Depremden çok deremin üzerindeki binalar bu sonucu çıkartıyor. Sağlık acısından ciddi bir yaralanmamız yok. Hastanemizin durumu hakkında bilgi alıyoruz. Sahra Hastanesinde sağlık hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın deprem bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. - ADIYAMAN