Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Çocuk Hekimi Olmak Hayatımın En Güzel İşiydi" - Antalya
- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın konuşması 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nden katılımcı detayları ANTALYA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Antalya'da düzenlenen 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nin açılış programında konuştu.
- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın konuşması
61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nden katılımcı detayları ANTALYA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Antalya'da düzenlenen 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nin açılış programında konuştu.