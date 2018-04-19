Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Cinsel İstismar Tasarısı Eylem Planı Tamamlandı"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Cinsel İstismar Tasarısı eylem planı tamamlandı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı makamında kabul etti. 3- 5 Nisan arasında Japonya'da çok yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdiklerini anımsatan Akdağ, bu ziyaretlerde afet alanında iş birliği oluşturmak için ortak bir strateji planı yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Diğer bir alan olarak insani yardımı ele aldıklarını ifade eden Akdağ, "Japonya'da 6 milyon bakıma muhtaç yaşlı var. Japonya dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip. 60 yaş üzerinde yüzde 20'yi aşkın, 70 yaş üzerinde yüzde 25'i aşkın nüfus var. Türkiye'de ise 65 yaş üzerindeki nüfus yüzde 8 civarındadır. Dolayısıyla bakıma muhtaç olan Japonlar açısından Türkiye'de genç bir nüfus var. Yaşlı bakımıyla ilgili birçok okul da açıldı. Japonya'daki ihtiyacı Türkiye'deki kapasite ile nasıl buluştururuz diye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının da içinde olacağı bir çalışma grubu çalışacak. Umut ediyorum ki bu hususta mesafe alınır" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Miyajima ise, 3 Mayıs'ta Japonya'nın iktidar partisi Liberal Demokratik Partisi Genel Sekreterinin Türkiye'yi ziyaret edeceğini dile getirdi. Miyajima, "Bu ziyaret ile birlikte iki ülke arasında afet ve turizm konusundaki ilişkilerimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Cinsel İstismar Tasarısı eylem planı tamamlandı"

Açıklama sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akdağ, Cinsel İstismar Tasarısı'na ilişkin, "Eylem planımızı tamamladık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. TBBM'ye gönderdiğimiz kanun iki alt komisyonda görüşüldü, bugün Adalet Komisyonunda görüşülmesine başlanıldı. Komisyon çalışmalarının bitip Genel Kurula gelmesini bekliyoruz. Sınırlı bir zaman içine girdik, vakit bulabilirsek genel kurula getireceğiz, vakit kalmazsa da seçimden sonraya kalacak" bilgisini verdi.

24 Haziran olarak belirlenen erken seçim tarihine ilişkin de değerlendirme yapan Akdağ, "Bahçeli'nin bir teklifi ile gündeme geldi ancak kulislerde uzun zamandır konuşuluyordu. Çok gündemde olan bir konuydu. Erken seçim yapılacaksa süratle yapılması lazım ki memleketin işleri aksamasın. Bizim kendi partimiz içerisindeki uyum ülke meselelerini yönetme konusunda ortaya çok ciddi bir sorun çıkarmıyordu ama sistem değişti ve bir an önce sistemin yürürlüğe girmesi ülkenin yararına olacaktır. Ben çok doğru bir karar alındığına inanıyorum. AK Parti olarak her zaman seçime hazır bir partiyiz, diğer partilerin de öyle olması beklenir" dedi.

Kabulde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer aldı. Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti. - ANKARA