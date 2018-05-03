Başbakan Yardımcısı Akdağ, Cezayir Meclis Başkanı Abdelhamid Si Afif ile Görüştü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdelhamid Si Afif'i Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Akdağ, "Kuşkusuz ki Cezayir bizim kardeşimiz, Türkiye olarak Cezayir ile ilişkilerimiz önümüzdeki günlerde çok daha iyi şekilde sürecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdelhamid Si Afif ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Cezayir ile ticari konuda çok yakın ilişki içinde olduklarını belirten Akdağ, "Kuşkusuz ki Cezayir bizim kardeşimiz, halkı bizim çok yakın kardeşlerimiz. İlişkilerimizin istisnai seviyede farklı yakın bir ilişki olduğunu biliyorum. Sevgili kardeşim Abdelhamid terörden bahsediyor, aynı zamanda bizim de büyük sıkıntımız 40 senedir uğraştığımız, çok acı çektiğimiz ama üstünden gelmeyi de başardığımız bir hadise. Her ne kadar terör örgütü isminin yanına başka isim eklese de Suriye'de faaliyetlerine devam ediyor. ABD'den silahlanma konusunda destek alıyorsa da Türkiye'nin gücü bunları alt etmeye yetiyor. Ama tüm yaşananlara rağmen Türkiye olarak Cezayir ile ilişkilerimizi önümüzdeki günlerde çok daha iyi şekilde sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

"Türk şirketleri Cezayir ekonomisine büyük katkı sağlıyor"

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak tüm araçlara ve mekanizmalara sahip olduklarını ifade eden Abdelhamid Si Afif ise, "İki ülke ilişkileri konusunda bizim taraf adına rahat hissediyoruz. Burada iki ülkenin başında uyumlu yöneticilerin olması sebebiyle ilişkilerimiz ciddi anlamda gelişecek, en üst noktaya varacaktır. Tüm işbirliği alanlarımız büyük canlılık yaşıyor ve ciddi ortaklık bağı ile hareket ediyor. İki ülke arasında ilişkiler çok iyi noktada ve iki ülke arasındaki dostluk, siyasi dostluk ve ekonomik bağlamda birbirine iç içedir. Siyasi ilişkilerimiz çok zengindir. Türkiye ile istişare görüşmelerimizi her zaman devam etmekte, aynı zaman süreklilik arz eden irtibatımız söz konusudur. Ekonomik ve ticari hacmimizle ilgili gerçekten siyasi irademizin altında kalıyor. Bunun yükselmesini siyasiler çok bekliyor, şuanda 3 milyon 900 milyonluk dolar seviyede karşılıklı ticaretimiz vardır. İki ülkenin siyasilerinin beklentisi en yakın zamanda 5 milyar dolar olması dileğindedir" şeklinde konuştu.

Cezayir'de bulunan Türk işçilere katkılarından dolayı minnetlerini sunan Si Afif, "ilişkimiz güçlü Cezayir'de bin Türk ticaret kuruluşu bulunmaktadır. Türkiye'nin Afrika'daki ilk ortağıyız, aynı zamanda Türkiye'yi doğalgazla besleyen 4'üncü ülkeyiz. Bu konuları güçlendirmemiz gerekiyor. Bazı Türk şirketleri ulusal ekonomimize katkıda bulunuyor. Katkıları Cezayir ekonomisine 3,5 milyar dolar seviyesinde. Cezayir'de Türk kuruluşlarının güçlü mevcudiyeti bulunuyor. Bu kapsamda Türklerin rahat çalışması için tüm bürokrasi kararlarını kolaylaştırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA