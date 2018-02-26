Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Cezaların Bir Kısmının Ağırlaştırılması Konusunda Biz Bakan Arkadaşlar...

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismarın önlenmesi için alınacak tedbirler için oluşturulan komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız ama hangisi ne kadar ağırlaşacak bu şu anda üzerinde çalıştığımız bir konu" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismarın önlenmesi için alınacak tedbirler için oluşturulan komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Cezalar konusunda bir takım zikredilen hususların olduğunu kaydeden Akdağ, 2014 yılında cezaları ciddi ölçüde ağırlaştıran hükümler getirildiğini hatırlattı. Akdağ, "Konunun uzmanları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığımızla konuyu birlikte çalışırken basamaklandırmanın önemi üzerinde duruldu. Çocuk istismarı dediğimizde ana başlık koymuş oluyoruz ama burada sözlü sarkıntılıktan, bir temasla sarkıntılıktan bir çocuğa tecavüzde bulunup onu öldürmeye varıncaya kadar geniş bir yelpaze içerisinde cezaların tahakkuk edeceği bir gerçek. Onun için iyi bir basamaklandırmayla bu meseleyi götürmek ve adaleti tahakkuk ettirmek gerekiyor. Şu bir gerçek ki cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız ama hangisi ne kadar ağırlaşacak bu şu anda üzerinde çalıştığımız bir konu" ifadelerini kullandı.

"Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösteriyoruz"

Koruyucu ve önleyici faaliyetlerin önemine dikkat çeken Akdağ, "Çocuğun yaşına uygun modüler eğitimler vermek gerekiyor. Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız. Bu yerine göre ilave kaynak ilave insan gücü demektir. Doğrusu bu hususta Maliye Bakanımızın karşısına bir hesapla çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Çocuğun, ailenin ifşa edilmemesi önemli"

İstismar vuku bulduktan sonra çocuğu ve aileyi korumanın gerektiğini söyleyen Akdağ, "Burada çocuğun, ailenin ifşa edilmemesi için ciddi kurallar manzumesinin oluşturulması ve buna da herkesin riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Komisyonumuzun hiç itirazsız mutabık kaldığı en önemli konulardan birisi bu. Faile büyük bir ceza verebilirsiniz ama eğer mağdur ve ailesini ifşa etmişseniz onların bütün hayatı o andan itibaren zehir oluyor. Basınımıza çok büyük ödev düşüyor. Her halükarda çocuğun, ailenin ifşa edilmemesi önemli. Sadece çocuğun baş harflerini yazmakla bu çocukları aileleri koruyamayız. Bu hususta çok önemli bir yeni döneme hep birlikte gireceğiz" dedi.

Gerektiğinde ailelerin Alo 183 numaralı telefonu aramalarını söyleyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Çocuk izlem merkezlerimiz var. 31 merkezimiz var 28 şehirde. Sağlık Bakanlığımız buna 13 merkez eklemek için planlama yapmıştı. Bu 13 merkezi daha da arttırıp 2018 yılı içinde bütün ihtiyacı karşılamak üzere bir planlama yapıyoruz. SGK'da detaylar içerisinde kalmış ödemelerle ilgili eksik varsa bunun tamamını karşılayacak şekilde hazırlıklarını yapıyor. Adalet mekanizmasını işletirken savcılarımızın gerekirse hakimlerimizin de gizliliği azami ölçüde sağlayabilecek şekilde çocuk izlem merkezlerinden istifadesinin sağlanması sistemin bu şekilde geliştirilmesi."

"Veri toplamak için özel bir ekip oluşturduk"

Veri toplamak için özel bir ekip oluşturduklarını bildiren Akdağ, "İyi bir veri bankacılığının yapılması son derece önemli. TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz. Veriye dayalı olmayan biçimde çocuk istismarının arttığına yönelik yayınlar ya da iddialar var. Bu doğru değil. Elimizdeki en sağlam verilerden biri Adalet Bakanlığımızın dava sayıları. Dava sayılarına baktığımız zaman 2011'den itibaren bu sayıların 2014'e kadar küçük bir artış gösterdiğini ama 2014'te cezaların arttırılması ve alınan tedbirlerle inişe geçtiğini görüyoruz. Bu inişin hızlandırılması için yeni tedbirler de ortaya koyacağız. Hükümetimizin yaptığı çalışmalarla belli yükselme eğilimi gösteren çocuk istismarı vakaları dava sayıları itibariyle 2014 itibariyle düşüşe geçmiştir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet ise hükümet olarak ve bakanlar olarak işimizi kolaylaştırmakta, bize destek olmaktadır" açıklamasında bulundu.

Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uluslararası kaynaklara baktığımız zaman herkese önerilen ilk husus toplumda farkındalığın ve sahiplenmenin arttırılması. Bütün bu çalışmaları yaparken bir taraftan kanunu bir 10 gün içerisinde şekillendirmeyi umut ediyoruz. Bunu yaparken öte yandan da hem muhalefet hem basınla toplantılar yapacağız. Toplumun muhalefetiyle ve basınımızın desteğiyle bunu götürmemiz gerekiyor."

"Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir araya geleceğiz"

Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir araya geleceklerini söyleyen Akdağ, "10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz. O süre içerisinde Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu işi hazırlayarak takdim etmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle tam olgunlaştığına inandığımızda meclise götürmüş olacağız" dedi.

Adalet Bakanlığının dava sayılarıyla ilgili verileri

Adalet Bakanlığının dava sayılarıyla ilgili verilerini paylaşan Akdağ, "2014'te cinsel istismar nedeniyle açılan dava sayısı Adalet Bakanlığı kayıtlarında 20 bin 474 ve bu sene cezaların arttırıldığını yeni tedbirlerin alındığını biliyorsunuz. 2015'te çocukların cinsel istismarı sebebiyle açılan dava sayısı 18 bin 825, 2016 yılında 14 bin 635, 2017 yılında 14 bin 394. Biz bu sayıları daha aşağı çekmek için çalışmalar yapıyoruz. Biz bu meseleye istatistik mesele olarak bakamayız. Her bir çocuğumuz her bir aile bizim için çok önemli. Hükümet olarak bu hususta Cumhurbaşkanımızın talimatı bu, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun için daha fazla yatırım, daha fazla insan kaynağı kullanmak gerekiyorsa bundan da asla kaçınmayacağız" açıklamasında bulundu.

"Bu verilere dayanarak bu suçların arttığına ilişkin haksız bir suçlama söz konusudur"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şöyle konuştu:

"Bu verilere dayanarak bu suçların arttığına ilişkin haksız bir suçlama söz konusudur. Bu konuda tavize asla tahammülümüz bulunmamaktadır. Buradaki veriler teknik konu olarak ifade etmek isterim, 2009'dan sonra UYAP sisteminde bir dava ve suç nitelikleriyle ilgili sayıların veri girişiyle ilgili bir hususu ifade etmem lazım. Daha önceden dosyalarda bir sanık ya da bir suç varsa bu dosya olarak belirlenirdi ama UYAP'a tam geçtikten sonra orada 3 sanık, şüpheli varsa bu 3 dosya olarak belirtilmektedir. UYAP sistemindeki daha doğru, daha etkin verileri güncellemek anlamındaki hükümetimizin ve yargı sisteminin UYAP sistemindeki yeni gelişmesinden dolayı kaç suç varsa, faillerin sayısı fazlaysa bu 3 dosya olarak gözüküyor. İsterse bir suç olsun bir fiil olsun bunun da önlenmesi için hepimizin duyarlılığı hat safhadadır."

Başbakan Yardımcısı Akdağ başkanlığında kurulan komisyonda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yer alıyor. - ANKARA