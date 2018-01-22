Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Bm Toplantısında Sağduyunun Hakim Geleceğine İnanıyoruz"

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'i ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Fransa'nın daveti ile yapılan BM toplantısında sağduyunun hakim geleceğine inanıyoruz. Meseleleri hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir dizi ziyaret ve inceleme için Kilis'e geldi. Sabah saatlerinde uçakla Gaziantep'e inen Akdağ, ardından karayolu ile Kilis'e geldi. Akdağ'ın yol güzergahı boyunca yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Kilis Valisi ve milletvekilleri ile bir süre görüşen Akdağ, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Akdağ, "Kilis'te yaşanan meseleyi yerinde görmek için geldik. Hepimizin bildiği gibi 20 Ocak günü Türkiye Cumhuriyeti hem kendi sınırlarını koruma hem kendi vatandaşlarımızı terör saldırılarından koruma hem de komşumuz olan bir ülkede kardeşlerimize destek olmak ve onların terör örgütlerinden gördükleri zulmü sonlandırmak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştır. Zeytin Dalı Harekatı mağdurlar ve mazlumlar için onları muhafaza eden bir şemsiye, onlara zulüm edenler için ise Türkün güçlü yumruğunu gösteren mükemmel bir harekattır. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan almış olduğu haklar ile hem kendi ülkesini hem de kendi komşusundaki kardeşlerini korumak üzere terör örgütleri PYD/YPG ve DAEŞ ile mücadele etmek üzere Afrin'e bu harekatı başlatmıştır. Bu harekat başlamadan önce Kilis şehrimize maalesef bir çok saldırı gerçekleşti. Terör örgütleri attıkları roketler ile Kilis'te halkımızın malına ve canına zarar verdiler. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlet olarak elbette buna müsamaha edemez. 21 ocaktan bu yana atılan roketlerin karşılığı ise misliyle verildi ve verilmeye de devam edecek" dedi. - KİLİS