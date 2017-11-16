Başbakan Yardımcısı Akdağ - Antalya'daki Sel ve Hortum Felaketi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Antalya'nın Kaş, Kumluca, Finike ile Demre ilçelerinde sel ve hortum felaketinden zarar gören vatandaşlara nasıl destek olunacağı konusunu Bakanlar Kuruluna götüreceklerini bildirdi.



Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde düzenlenen "61'inci Türkiye Milli Pediatri Kongresi"nin açılışına katılan Akdağ, kentten ayrılmadan önce Antalya Havalimanı'nda gazetecilere, Kumluca, Kaş, Demre ile Finike'de yaşanan sel ve hortum felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Recep Akdağ, felaketten zarar gören ilçelerin bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından ziyaret edildiğini, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile diğer kurumların çalışmalarıyla hasar tespitlerinin yapıldığını kaydetti.



Afetten zarar gören vatandaşlara nasıl destek olacaklarını Bakanlar Kuruluna götüreceklerini söyleyen Akdağ, "Sayın Başbakanımıza götüreceğiz, konuyu onlarla tartışacağız. Yerinde tespitler yapıldı, zannediyorum kısa bir zamanda tamamlanacak. O tespitlerle beraber hükümet olarak inşallah elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Seracılık yaparken konaklamak için kullanılan mekanların da hortum nedeniyle epeyce hasara uğradığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının bununla ilgili AFAD'dan 50 konteyner istediğini, konteynerlerin hemen gönderildiğini dile getirdi.



Barınacak yeri olmayan vatandaşlara bu imkanın sağlandığını belirten Akdağ, şöyle konuştu:



"Onun dışında konutlardaki hasarlar da tespit edilmiş olacak, onlar için de ne yapacağımızı konuşacağız. Bunun dışında özellikle tarım sigortası ve benzeri birtakım ihtiyaçlarla ilgili politikalar açısından da buradaki tespitleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın, Valimizin, Belediye Başkanımızın yerinden tespitlerini de Bakanlar Kurulumuza götürüp, bir hal yoluna koymaya çalışacağız inşallah. Tekrar bütün kardeşlerimize geçmiş olsun. Tabii ki maddi hasardan dolayı üzüntülüyüz ama bir tesellimiz var, Allah'a şükürler olsun bir can kaybı ve ağır yaralanma olmadı."



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın talimatlarıyla konteynerle ilgili talebin çok hızlı bir şekilde yerine getirildiğini ifade ederek, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.