Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Anlayışı Göstermeyecekler İçin de Gölge Etmesinler Başka İhsan...
AFRİN HAREKATI'NDA 3. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Anlayışı Göstermeyecekler İçin de Gölge Etmesinler Başka İhsan...

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Anlayışı göstermeyecekler için de gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz" -"Karşılığı misliyle verilecek" -"Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapıyor.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Anlayışı göstermeyecekler için de gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz"
-"Karşılığı misliyle verilecek"
-" Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapıyor. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlardan anlayış ve destek bekliyoruz. Bu anlayışı göstermeyecekler için de gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz"
-"

KİLİS (İHA)- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kilis Valiliği'nde Afrin'e yönelik yürütülen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

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