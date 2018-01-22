Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Anlayışı Göstermeyecekler İçin de Gölge Etmesinler Başka İhsan...

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Anlayışı göstermeyecekler için de gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz"

-"Karşılığı misliyle verilecek"

-" Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapıyor. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlardan anlayış ve destek bekliyoruz. Bu anlayışı göstermeyecekler için de gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz"

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KİLİS (İHA)- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kilis Valiliği'nde Afrin'e yönelik yürütülen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.