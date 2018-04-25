Başbakan Yardımcısı Akdağ, AB'yi Suriye Konusunda Uyardı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, AB'yi Suriye konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı'nın ikinci gününde, Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ katıldı. Akdağ, yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ni Suriye konusunda uyardı. Konuşmasına Suriye'deki savaşın sekizinci yılına girdiğini hatırlatarak başlayan Akdağ, çok sayıda sivilin Suriye'den kaçmaya devam ettiğini ve birçoğunun da kimyasal saldırılar sonrası hayatlarını kaybettiklerini ifade etti. Akdağ, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en acımasız savaşının yaşandığı Suriye'yi bir harabeye çevirdiğinin altını çizdi. Suriye'deki savaşın sınırlarını aştığına vurgu yapan Başbakan Yardımcısı, bugün Türkiye'nin 2.5 milyon Suriyeli ağırladığını ve Suriye sınırları dışarısında en büyük Suriyeli toplumun Türkiye'de bulunduğuna dikkat çekti

Türkiye'nin bu insanlara kucak açtığını da belirten Recep Akdağ, bu insanlara sağlık, eğitim ve iş konularında imkanlar sağlandığını söyledi. Suriye'deki savaşın başlamasından sonra 300 bine yakın Suriyeli bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiğini de sözlerine ekleyen Recep Akdağ, 600 bine yakın Suriyeli çocuğun Türkiye'de eğitim gördüklerini ve iki yüz bine yakın Suriyeliye çalışma izni verildiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Suriyeli mültecilere insani konularda üzerimize düşen yükü kaldırmaya devam ediyoruz. Bu yardımlar şu anda 31 bin Amerikan Doları aşmış durumda. Uluslararası Toplum, bu konuda üzerine düşen yükü maalesef kaldırmadı. Oysa Suriye'deki insani kriz, tüm insanlığı yakından ilgilendiriyor. Ancak çok az sayıda ülke, bu insani krizi kabullenerek mücadele ediyor. Ama artık bu konuda yaptığımız mücadele için ortaklık kurmamız şart. Biliyorsunuz ki, Türkiye bu krizde temel bir rol üstlenmişti. Bu sayede 18 Mart Anlaşması gerçekleşti. Ayrıca 2015 yılından itibaren Ege Denizi'nden yapılan geçişlerin büyük ölçüde azaldı. Bu geçişler on binlerden sadece yüzlere geçmiş durumda" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Suriye konusunda 18 Mart Anlaşması'nda yapılan taahhütleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Recep Akdağ, Avrupa Birliği'ni görüşmelere katılmaya ve taahhütleri yerine getirmeye davet etti. - BRÜKSEL