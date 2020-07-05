Başbakan ve (HDZ) Genel Başkanı Andrej Plenkovic oyunu kullandı Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkede kayıtlı 3 milyon 859 bin 481 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Başbakan ve Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) Genel Başkanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'de oyunu kullandı.

Kaynak: AA