Başbakan ve (HDZ) Genel Başkanı Andrej Plenkovic oyunu kullandı
Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.
05.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:16
Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkede kayıtlı 3 milyon 859 bin 481 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Başbakan ve Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) Genel Başkanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'de oyunu kullandı.
Kaynak: AA