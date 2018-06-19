Başbakan: Vatandaşlık Hakkı Kazanan 30 Bin Suriyeli Seçimlerde Oy Kullanacak

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde, vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyelinin oy kullanıp kullanamayacağı sorusu yanıt buldu.

"30 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK"

İzmir'de medya mensupları ile buluşan Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak. Suriyeliler bizim misafirimiz memleketlerine gidecekler" ifadesini kullandı.

MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım, "Münbiç konusunda 90 günlük bir yol haritası yaptık. Münbiç'te bizim askerlerimiz ve Amerikalılar devriye görevi yapıyor. YPG - PYD unsurlarının oradan tamamen çıkarılması ve oranın, asli unsurlarına teslimi olacak" şeklinde konuştu.