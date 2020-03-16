Başbakan Tatar: KKTC'ye gelmeyin
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Başbakan Tatar: KKTC'ye gelmeyin

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, "İnsanlarımız zaruri olmadığı takdirde evlerinden çıkmasın" dedi.

16.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:37
Başbakan Tatar: KKTC'ye gelmeyin

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, "İnsanlarımız zaruri olmadığı takdirde evlerinden çıkmasın" dedi. Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemde, kendilerinin yanında olduğuna da işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine destek belirttiğini söyledi. Tatar, İngiltere'den KKTC'ye gelecek Kıbrıslı Türklere de, "KKTC'ye gelmeyin" çağrısı yaptı.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Tatar, "Kıbrıs küçük bir yer olduğu için bizlerde koronavirüsün yaygınlaşması çok sıkıntılara neden olabilir" dedi. Ülkede şuana kadar 6 kişide koronavirüs tespit edildiğini kaydeden Başbakan Tatar, "Bizler, vakalardan önce birçok önlemler aldık. Aldığımız tedbirlerle bu işi kontrol etmeye çalışıyoruz" dedi.

TATAR: OTELDE KARANTİNADA OLANLAR İÇİN SOĞUKKANLI HAREKET EDİYORUZTatar, Gazimağusa'da Salamis Otel'de karantina altında olan 750 turistle ilgili de açıklamalar yaptı. "800'e yakın Alman vatandaşı var karantina altında" diyen Tatar, "10 gündür orada karantina var. Orayı yaşatmaya çalışıyoruz. Soğukkanlı hareket ediyoruz" dedi. Sivil Savunma başta olmak üzere ilgili birimlerin karantina altına alınan otele hizmet götürdüğünü ifade eden Tatar, "Beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Bizim kapımızı bu kadar süratli şekilde çalacağını düşünmemiştik koronavirüsün" dedi.Ülkeye girişleri kısıtladıklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkına da elzem olmadığı takdirde sokağa çıkmayın çağrısı yaptı. "Vatandaşlarımız zorunlu olmadığı takdirde sokağa çıkmamalı" diyen Tatar, "Temel ihtiyaçlarını almak için de toplu halde alışveriş yapmasınlar" dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, OHAL kararını önerdiğini hatırlatan Tatar, bunun başka yerlere gidebileceğini belirtti.'KKTC'YE GELMEYİN' ÇAĞRISI"KKTC küçük bir yer. Burada 500 bin civarında yaşam var" diyen Başbakan Tatar, "Bu virüs yaygınlaşırsa, çok tehlikeli boyutlara da gelir. O nedenle tedbirleri aldık" dedi. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere, "KKTC'ye gelmeyin" diye seslenen Tatar, "İngiltere'de olanlar yerlerinde kalsın lütfen. Bu ülkemiz için de büyük faydadır. İngiltere'den buraya gelecek kardeşlerim orada virüs alır, gelirse bu bizim için sıkıntılı olur" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileğinde bulunmak için kendisini aradığını da hatırlatan Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dedi. Her türlü istişare içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdi. Her zaman bizim yanımızda Türkiye Cumhuriyeti" dedi.SEÇİMLER ERTELENECEK Mİ?26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönünde bir karar alınıp alınmayacağı ile ilgili bir soruya Tatar, "Anayasal bir konu seçimleri erteleme konusu. Seçim çalışması yapmıyorum, yapamıyorum. Bir enerjim de yok. Bizler sadece bu işe odaklandık. Seçim düşünülmüyor şu anda. Anayasaya göre nasıl bir süreç izlenir, hep birlikte bunu değerlendireceğiz. Parti başkanlarını davet ettim değerlendirmek için" cevabını verdi.SİVİL SAVUNMADAN YEMEKSivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Gazimağusa'da bulunan Salamis'te karantina altında bulunan çalışan ve müşterilerine sıcak yemek ve içecek desteğinde bulundu. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler bünyesinde bulunan mobil mutfakta pişirilen yemek otelde bulunanlara ikram edildi. CADDELER BOŞALDI

KKTC'de eczaneler, fırınlar ve marketlerin dışında tüm mekanların kapatılması, sokakları ıssızlaştırdı. Bakanlar Kurulu'nun da, 'sokağa çıkmayın' çağrısı üzerine caddeler boş kaldı.


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Kaynak: DHA

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