Başbakan Suga, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin "değişen şartlara" adapte olması gerektiğini belirtti
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Başbakan Suga, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin "değişen şartlara" adapte olması gerektiğini belirtti

22.03.2021 07:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 07:20
Başbakan Suga, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkesinin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) birliklerinin "değişen güvenlik şartlarında" faaliyet gösterebilmeleri gerektiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkesinin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) birliklerinin "değişen güvenlik şartlarında" faaliyet gösterebilmeleri gerektiğini söyledi.

Başbakan Suga, başkent Tokyo yakınlarındaki Yokosuka'daki Ulusal Savunma Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, SDF'nin "geleceğe adapte olması" gerektiğini belirtti.

Sovyetler Birliğinin çöküşünün üzerinden geçen 30 yıla dikkati çeken Suga, "Eşi görülmemiş meydan okumalar ve tehditler doğabilir ve SDF'ye yeni misyonlar yüklenebilir." ifadesini kullandı.

Suga, yeni zorluklara karşı SDF birliklerine, "Yeni şeyler denemenizi ve geleceğin değişikliklerine adapte olmanızı istiyorum." dedi.

Japonya'nın ABD ile yürüttüğü güvenlik ittifakının önemine işaret eden Suga, nisanda ABD'ye düzenleyeceği resmi ziyarete değindi. Suga, "İttifakı daha da kuvvetlendirmek için çabalamaya kararlıyım. Artık hiçbir ülke kendi barışı ve güvenliğini yalnız başına sağlayamaz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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