Başbakan Serrac "AB'nin Libya'daki sivillere yönelik suçlarla ilgili politikasından" rahatsız
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Başbakan Serrac "AB'nin Libya'daki sivillere yönelik suçlarla ilgili politikasından" rahatsız

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'da sivillere yönelik işlenen suçlar konusunda izlediği politikadan rahatsız olduğunu belirtti.

Başbakan Serrac
19.05.2020 01:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:20

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'da sivillere yönelik işlenen suçlar konusunda izlediği politikadan rahatsız olduğunu belirtti.

Libya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Serrac görüşmede, "AB'nin sivillere karşı işlenen suçlar konusunda daha kesin ve etkili bir duruş sergilememesinden duyduğu memnuniyetsizliği" dile getirdi.

Söz konusu suçların sistematik olarak işlendiğinin ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurgulayan Serrac, bunların savaş suçları ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar sayıldığını kaydetti.

Serrac ile Borrell arasındaki görüşmede Libya'daki son durum ve askeri gelişmelerin değerlendirildiği de kaydedildi.

Hafter milislerinin mayıs başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği, yüzlerce roketin ve top mermisinin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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