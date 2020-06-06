Başbakan Sarrac, Libya semalarından halkı selamladı
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Başbakan Sarrac, Libya semalarından halkı selamladı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi olarak tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı üst üste elde edilen başarının ardından Libya Başbakanı Fayiz Mustafa Sarrac uçağa binerek halkı selamladı.

Başbakan Sarrac, Libya semalarından halkı selamladı
06.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:10

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi olarak tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı üst üste elde edilen başarının ardından Libya Başbakanı Fayiz Mustafa Sarrac uçağa binerek halkı selamladı. O anlar ise Sarrac'ın uçakta yer alan ekibi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alınmasının ardından Terhune kenti merkezinin de Hafter milislerinden kurtarıldığını duyurdu.Terhune içerisine giren ve kontrolü sağlayan Libya Ordu birlikleri sevinç yaşadı. Libya Başbakanı Fayiz Mustafa Sarrac da uçağa binerek Libya semalarından halkı selamladı. O anlar ise Sarrac'ın uçakta yer alan ekibi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

TERHUNE KENTİ ELE GEÇİRİLDİ

Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırdı. Hafter milislerini tüm bu geniş alandan çıkartan Libya ordusu, yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte şehri, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.

TRABLUS HAVALİMANI ALINMIŞTI

Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı.

"PETROL SAHALARI YENİDEN AÇILACAK"

Libya Savunma Bakanlığı'na bağlı Petrol Tesisleri Muhafız Kurumu Yetkilisi Ali el-Zib, el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada, güneydeki Şerare ve el-Fil petrol sahalarının yakında yeniden açılacağını duyurdu.

"TÜRKİYE LİBYA'NIN YENİDEN KURULUŞUNDA SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Libya'nın yeniden inşası ve kuruluşuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli bir programımız vardı, bunun için çalıştık ve Türkiye hükümetiyle gerçek bir stratejik ortaklık kurduk, bunda da başarılı olduk ve bu saldırganlığı geri püskürttük. Yakın zamanda tüm Libya toprakları, Libya hükümetinin kontrolü altına girecek. Türkiye stratejik ortaktır, alanda da bizim ortağımızdır ve öyle olmaya devam edecektir. Hatta kuruluş, kalkınma ve devlet kurumlarında devam edecektir." dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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