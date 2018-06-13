Başbakan Samsun'dan Ayrıldı

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında dün gece Samsun'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, öğlen saatlerinde Samsun'dan ayrıldı.

Dün gece Batıpark'ta düzenlenen Gençlik Şöleni'ne katılan Başbakan Yıldırım, Samsunlularla sahur yaptı. Daha sonra Samsun'da bir otelde kalan Başbakan Yıldırım, öğle saatlerinde Samsun-Çarşamba Havaalanından uçakla Erzincan'a hareket etti. Erzincan'a gidecek olan Başbakan, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan programlarına katılacak. - SAMSUN