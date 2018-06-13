Başbakan Samsun'da fırına pide sürdü SAMSUN - 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Samsun'u ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, bir ekmek fırınına uğrayıp pide yaparak fırına sürdü.

Batıpark'ta düzenlenen Gençlik Şöleni'nden ayrılmasının ardından yolunun üstündeki bir fırına uğrayan Yıldırım, pide yapan ustalar ve vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan, fırıncı önlüğünü takarak kendi elleriyle yaptığı pideyi fırına sürdü.