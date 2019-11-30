Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)
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Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)

AFAD ve UMKE ekipleri Diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gelişi Edi Rama'nın ekiplerle tokalaşması Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)...

30.11.2019 19:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:00
Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)

ve UMKE ekipleri

Diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri

Başbakanı Edi Rama'nın gelişi

Edi Rama'nın ekiplerle tokalaşması

Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)
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