Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)
AFAD ve UMKE ekipleri Diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gelişi Edi Rama'nın ekiplerle tokalaşması Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)...
AFAD ve UMKE ekipleri
Diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gelişi
Edi Rama'nın ekiplerle tokalaşması
Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.
Haber Videosu: Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)