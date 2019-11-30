Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)

30.11.2019 19:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:00

AFAD ve UMKE ekipleri

Diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gelişi

Edi Rama'nın ekiplerle tokalaşması

Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.

Kaynak: AA