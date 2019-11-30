Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (2)

30.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:55

Kurtarma ekipleri

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.

(2)

Kaynak: AA