Başbakan Mevlana'da Karışık Izgara Yedi

MÜDAVİMİ olduğu Nürnberg'teki Mevlana adlı lokantaya gidip çok sevdiği karışık ızgarasını yedi ve yanında ayran içti. Lokantanın sahibi Ahmet Can, Bavyera Başbakanı Markus Söder'in yıllardır kendilerinde yemek yediğini, yemek sonrası Türk kahvesi içtiğini söyledi. Can, Söder'in sekreteri Tanya Sterian'ın da pide çeşitlerini tercih ettiğini dile getirdi.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, yemeğin ardından lokantanın baş garsonu Mehmet Akdağ ile sohbet etti.